Von Friedemann Orths und Benjamin Auber

Weihnachten muss nicht nur besinnlich sein: Viele zieht es nach dem Familienessen und der Bescherung raus in die Kneipen und Clubs, um sich dort mit Freunden zu treffen und Bekannte, die über die Feiertage die Familie besuchen, wiederzusehen. Wir haben für euch ausgecheckt, was am Fest der Liebe in den Clubs der Region so abgeht.

Der Überblick:

Sonntag, 23. Dezember

HEIDELBERG

Halle 02: Heavy X-Mas Show. Live Alternative – Tanzen und abrocken unterm Weihnachtsbaum. Einlass: 21 Uhr, Eintritt: 15 Euro.

Tanzhalle mit Monophonic Party, bei der alle Musikstile gespielt werden. Einlass: 22 Uhr, Eintritt: 7 Euro.

Karlstorbahnhof, KlubK: Dave’s X-Mas Rave. After the fantastic night in October, I’m back at the decks of the wonderful KlubK for a last edition of my residency at Karlstorbahnhof this year. And as you’ve already guessed, this one is going to be a proper X-MAS rave! Einlass: 23 Uhr, Eintritt: keine Angabe.

Ziegler: I love HD. Auch dieses Jahr steht neben dem Weihnachtsmann das alljährliche I love HD-Weihnachtspecial vor der Tür. An den Plattenspielern des Ziegler versammeln sich dieses Mal Beatshit, Benjibaby, Ohgee, DJ Sqaunder und Dj NuNu. Einlass: 21 Uhr, Eintritt: keine Angabe.

MANNHEIM

Disco Zwei: Pals. Mit Gerd Janson und Julian Bender. Einlass: 23 Uhr, Eintritt: keine Angabe.

SINSHEIM

Kinki Palace: Abi X-Mas Party. Präsentiert von den teilnehmenden Schulen: Max Weber Schule Sinsheim, Berufliche Schule Bretten, Albert Schweitzer Schule Sinsheim, Nicolaus Kistner Gymnasium Mosbach, Adolf Schmitthenner Gymnasium Neckarbischofsheim, Wilhelmi Gymnasium Sinsheim, Auguste Pattberg Gymnasium Mosbach, Hohenstauffen Gymnasium Bad Wimpfen, Zabergäu Gymnasium Brackenheim, Ludwig Erhard Schule Mosbach. Einlass: 22 Uhr, Eintritt: 9 Euro.

BUCHEN

Halli Galli: X-Mas Warm Up Vol.2. Saus & Braus mit DJ Sammy Sam. Die spendabelste Party der Stadt. 3 Stunden Getränke aufs Haus. Eintritt: keine Angabe.

Montag, 24. Dezember

HEIDELBERG

Halle 02: Halle XXL – X-Mas-Edition. Jede Stunde eine andere Party – sechs Jahrzehnte Musikgeschichte. Einlass: 23 Uhr, Eintritt: 7 Euro.

Strictly Urban Christmas. X-Mas Special mit DJ Boulevard Bou, Hip-Hop, R ’n’ B, Trap. Einlass: 23 Uhr, Eintritt: 8 Euro.

MANNHEIM

Disco Zwei: Zweinachten 23. Alle Jahre wieder: Erst was in den Pansen, dann ein bisschen tanzen! Mit Michael Rein, Seeder und Niju, Felix K – the Sheriff, DJ Hallifax, Rothbarth. Einlass: 23 Uhr, Eintritt: keine Angabe.

MS Connexion: All Night long – X-Mas-Special. Seimen Dexter und Audioappear von Dexit Techno Events spielen jeweils ein Dreieinhalb-Stunden-Set. Einlass 23 Uhr, Eintritt: 5 Euro.

Dienstag, 25. Dezember

HEIDELBERG

Halle 02: Cubemas – Das Fest für Eingeweihte. House, Schnaps und Hallelujah mit Move D, Twist, Bouillabass und Auge. Einlass: 23.45 Uhr, Eintritt: 10 Euro.

MANNHEIM

Disco Zwei: Housecats. Mit Dman und Seebase. Einlass: 23 Uhr, Eintritt: keine Angabe.

MS Connexion: Mega X-Mas Gaywerk feat. GMF. Mannheims Gay-Party Nr. 1 in sieben Areas mit sechs DJs. Einlass: keine Angabe, Eintritt: keine Angabe.

SINSHEIM

Kinki Palace: Hip-Hop-Festival. Beste Hip-Hop- und Black-Beats im „planet dance“; im „mirage“ heißt es „Oldschool Hip-Hop“. Einlass: 22 Uhr, Eintritt: 6 Euro bis 23 Uhr, danach 9 Euro.

BUCHEN

Halli Galli: Kult X-Mas Party. House & Black Music mit DJ Satzy, Sabbotage, Biggi Bardot, Minnie Rock und DJ Eisbär. Einlass: 21 Uhr. Eintritt: keine Angabe.

Mittwoch, 26. Dezember

HEIDELBERG

Halle 02: Going Nuts! Drum & Bass mit Dubbing Panda und Malte Montana. Einlass: 23.30 Uhr, Eintritt: 6 Euro.

Ziegler: Salsa-Party. Bei Lateinamerikanischen Rhythmen können Amateure wie Profis ihre Leidenschaft für das südamerikanische Lebensgefühl entdecken und im Kreise Gleichgesinnter eine heiße Sohle aufs Parkett legen. Einlass: 21 Uhr, Eintritt: keine Angabe.

MANNHEIM

Disco Zwei: Dancehall Rulerz. Dancehall, Urban Music und Turn Up. Mit Dancehall Rulerz and Friends. Einlass: 23 Uhr, Eintritt: keine Angabe.

MS Connexion: Happy End-Festival. Das Jahr neigt sich dem Ende und wir lassen es nochmal so richtig krachen mit euch: fünf Floors, mehr als 30 Acts. Einlass: 22 Uhr, Eintritt: Tickets im Vorverkauf ab 12,10 Euro.

SINSHEIM

Kinki Palace: Ladies Night Holiday Special. Black Music, Ohrwürmer und House. Frauen haben freien Eintritt bis Mitternacht. Eintritt: 3 Euro bis 23 Uhr, danach 5 Euro.

BUCHEN

Halli Galli: X-Mas Final. Power Night mit Satzy. Eintritt frei bis 22.30 Uhr.