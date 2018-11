Wenn es um die jüngere Vergangenheit des Kümmelbacher Hofs geht, taucht immer wieder ein Name auf: Hartmut Ostermann. Schon der Betrieb des damals neu eröffneten Pflegeheims durch den ASB im Jahr 1985 fand unter dem heute 66-Jährigen statt. Als ASB-Chef kündigte er bereits nach wenigen Monaten völlig überraschend die Schließung an. Die Rettung kam mit der Übernahme durch den "Deutschen Senioren- und Krankenpflegeverein" (DSK). An dessen Spitze: Hartmut Ostermann. 1996 ging der DSK im Unternehmen "Pro Seniore" mit Sitz in Saarbrücken auf. Der Chef: Hartmut Ostermann. Im Sommer 1999 wurde die "Residenz Neckarblick" wegen dringenden Sanierungsbedarfs geschlossen. Die 80 Senioren sollten "vorübergehend umziehen" - sie kehrten aber nicht zurück, gebaut wurde nie. 2002 wurde Ostermann wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung bei "Pro Seniore" verhaftet. Der frühere FDP-Politiker mit dem Spitznamen "Der Pate von der Saar" wurde aber freigesprochen und entschädigt. Ostermann, eine schillernde Persönlichkeit, ist zudem Vorsitzender des Viertliga-Fußballvereins 1. FC Saarbrücken. cm