Von Alex Wenisch, Steffen Blatt und Heiko Schattauer

Wenn die Spiele laufen, gehört der Snack dazu – doch das Krispeln in Chips, Flips oder Schokobonbons stört allzu oft den Fußballabend. Darum haben wir uns hobby-wissenschaftlich auf die Suche gemacht, nach dem „idealen“ TV-Begleiter und gemessen, wie laut welcher Snack tatsächlich ist.

Die Schokolinsen

■ Öffnen: Beim Öffnen der Tüte entsteht ein unangenehmes Ratsch-Geräusch, (80 Dezibel), was etwa so laut ist wie im Inneren eines Autos. Zum Glück nur kurzfristig.

■ Beim Einfüllen steigt der Lärm auf 90 Dezibel. Das Klacken ist dann so laut wie lautes Singen. Aber Freudengesänge gehören beim Fußball ja auch dazu, weshalb das nicht zu sehr stören dürfte. Das Klackern beim Fischen nach den Linsen ist dann wieder mit 80 Dezibel etwas leiser.

■ Nährwert: 100 Gramm gibt es mit 512 kcal.

Die Choko-Crossies

■ Das Öffnen der Tütchen geht halbwegs störungsfrei vonstatten, 77 Dezibel sind absolut erträglich, da muss niemand den Fernseher lauter stellen.

■ Beim Einfüllen bleibt der Pegel in etwa gleich (75 Dezibel). Und auch die weitere Verarbeitung ist weitestgehend störungsfrei zu erledigen.

■ Nährwert: 100 Gramm haben 515 kcal. Damit liegen die Crossies (bei reiner Brennwertbetrachtung) in etwa auf Höhe mit den Gemüsechips – wer hätte das gedacht.

Salzstangen

■ Das Öffnen der Tüte geht schnell und geräuscharm: 30 Dezibel. So laut raschelt Laub! Da ist jedes Fußball-Fachgesimpel am Rande des Spieles lauter.

■ Beim Einfüllen entstehen kaum stärkere Geräusche. Das Knabber-Geräusch ist dann gefühlt lauter, aber noch lange nicht so extrem wie bei Chips.

■ Nährwert: 100 Gramm haben 368 kcal. Damit wären Salzstangen unser Favorit, wenn da nicht ein Haken wäre: Bei Fans, die bei spannenden Spielen zum Daumendrücken oder verkrampften Händen neigen, besteht die Gefahr des Stangenbruchs.

Die Gemüsechips

■ Das Öffnen der Tüte ist schon der pure Horror: 90 Dezibel – als ob dir jemand direkt ins Ohr singen würde Olé, Olé, Olé! Insofern: Tüten am besten in der Küche aufreißen.

■ Beim Einfüllen entsteht weniger Lärm und auch das Krispeln ist mit 80 Dezibel nur so laut wie ein normales Gespräch und damit leiser, als man denkt. Sofern man die Chips aus einer Schale holt, nicht aus der Tüte. Verfälscht wird der Eindruck, da knackfrische Chips im Mund unglaublichen Krach machen. Vor allem, wenn man sich immer gleiche eine Handvoll rein stopft.

■ Nährwert: 100 Gramm gibt es mit 512 kcal. Damit ist die getestete Variante mit Rote Bete, Pastinaken und Süßkartoffeln nur gefühlt gesünder als schnöde Kartoffelchips. Positiv: Gerade die Rote-Bete-Chips schmecken so „gewöhnungsbedürftig“, dass man ohnehin keine ganze Tüte leer macht.

Die "echten" Chips

■ Das Öffnen – da geben sich das „Original“ und die Gemüsevariante nichts: 89 Dezibel beim Aufreißen sind einfach verdammt laut und störend. Glücklicherweise muss man das nur einmal machen.

■ Beim Einfüllen fassen und verarbeiten wird es dann ein bisschen angenehmer. Etwa 80 Dezibel Lärm machen die Chips auf dem Weg von der Tüte in die Schale, ungefähr ebenso laut ist das „Herumgruspeln“ in den Chips. Aus der Tüte essen sollte man streng sanktionieren: Erst mit Gelb, bei wiederholtem Vergehen gibt’s Rot und der uneinsichtige Krachmacher ist raus. Beim Essen selbst sollte der geschlossene Mund in den Regeln verankert sein.

■ Nährwert: 100 Gramm gibt es mit 535 kcal. Gar nicht so schlecht im Vergleich zu den Gemüsekollegen.

Die Erdnüsse

■ Das Öffnen der Dose lässt sich nahezu unbemerkt vollziehen. Gerade mal 68 Dezibel sind ein Topwert in dieser Kategorie.

■ Beim Einfüllen wird es kaum lauter: 72 Dezibel sind immer noch ganz akzeptabel, auch das Fischen nach den Nüsschen macht kaum Krach. Und beim Kauen kommt man auch mit größten Anstrengungen nicht über 55 Dezibel. Die Erdnuss ist als stiller Fußballbegleiter Weltklasse.

■ Nährwert: Irgendwo gibt’s immer einen Haken: 100 Gramm haben rund 620 kcal. Genuss und Stille haben eben ihren Preis. Immerhin: Die Hälfte der knapp 50 Gramm Fett in 100 Gramm Erdnüssen besteht aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das ist das weniger böse.

Die Nussmischung

■ Das Öffnen des Tütchens geht ans Ohr: Die 60 Dezibel sollte man also skrupellos und vor allem schnell hinter sich bringen.

■ Beim Einfüllen wird es etwas lauter (75 Dezibel), weil die harten Nüsse – Mandeln und Cashew sind ja momentan sehr beliebt – aufs Glas klackern. Dafür läuft die Kalorienaufnahme anschließend aber komplett ohne hörbare Zwischenfälle.

■ Nährwert: 100 Gramm Mandeln haben 589 kcal. Die gleiche Menge Ca- shew kommt auf 568 kcal. Die In-Nüsse sind wegen der Öle gut fürs Herz (was ja bei einem spannenden Spiel nicht verkehrt sein kann) – aber Schlankmacher sind sie keine. lex