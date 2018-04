Der Arztkoffer reist mit

Bei Fernreisen geht Karen Faist auf Nummer sicher

(eka)Der Blick wandert auf die Hände. "Habt ihr sie auch eben nochmal gewaschen. Und überhaupt: Desinfektionstücher, Mückenspray, Fenistil und Pflaster mit dabei?" Karen Faist ist der kritische Kopf der Reisegruppe, der immer an alle Eventualitäten denkt, die der sorglose Tourist ausblendet: Hygiene, Impfungen eine kleine Reiseapotheke. Denn schließlich kann auf einer Reise, vor allem in fernen Ländern, die Gesundheit kollabieren. Dabei ist die 52-Jährige nicht etwa hypochondrisch veranlagt, sondern von Berufs wegen in Alarmbereitschaft. Bei Tour Vital, einer Tochtergruppe von Thomas Cook, ist sie eine der insgesamt 400 Ärzte, die Gruppenreisen begleiten. Geschäftsführer Beat Zingg erklärt: "Unsere ,Komfort Plus’-Reisen sind für vorsichtige Menschen konzipiert, die immer schon mal in ein exotisches Land wie Indien oder Kambodscha reisen wollten, sich aber nie so recht getraut haben. Oder vielleicht ohnehin schon mit Vorerkrankungen zu kämpfen haben". Bei den Gruppenreisen von Tour Vital reist immer ein Mediziner und sein Equipment mit. Die Flüge, Hotels und deutschsprachige Reiseleitung: Alles wird von Tour Vital organisiert. Das Durchschnittsalter der Gruppen liege bei 60, aber auch Jüngere sind dabei, die nicht krank werden wollen, so Zingg.