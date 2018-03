Frankfurt/Main (dpa) - Die Rekordjagd an der US-Börse hat dem Dax heute eine weitere Bestmarke beschert. Der deutsche Leitindex erreichte am Vormittag bei gut 13 094 Punkten den höchsten Stand seiner fast 30-jährigen Geschichte. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,72 Prozent auf 13 088,91 Punkte auf der Anzeigetafel. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, stieg ebenfalls auf ein Rekordhoch. Zuletzt ging es um 0,33 Prozent auf 26 303,78 Punkte nach oben.