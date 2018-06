Frankfurt/Main (dpa) - Gestützt von den jüngsten EZB-Beschlüssen und einem gesunkenen Eurokurs haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt beherzt zugegriffen. Der Dax erklomm am späten Vormittag einen historischen Höchststand von 13 249 Punkten. Zum Handelsende behauptete er ein Plus von 0,64 Prozent auf 13 217,54 Punkte, womit er nicht ganz so deutlich zulegte wie am Vortag. Der Euro sank weiter und notierte zuletzt bei 1,1582 US-Dollar so tief wie zuletzt vor über drei Monaten.