Ohne Leidenschaft

Was haben die nicht gerade zur internationalen Elite zählenden Fußball-Nationen Ägypten, Australien, Costa Rica, Island, Marokko und Panama mit dem vierfachen Fußballweltmeister und dreifachen Europameister Deutschland gemeinsam? Sie sind in der Vorrunde jeweils als Gruppenletzter ausgeschieden! Nur mit dem gravierenden Unterschied, dass sie - im Gegensatz zur deutschen Elf - mit Leidenschaft und Hingabe spielten. Ralph-Peter Fischer, Bammental

Löw sollte den Weg freimachen

Da Joachim Löw nicht schon vor der WM erkannt hatte, dass "Die Mannschaft" nicht mehr "Die Mannschaft" ist (miserable Eindrücke bei den Länderspielen Saudi-Arabien und Österreich), außerdem viel zu spät reagiert und vor allen Dingen zu wenig agiert hatte (bei den Spielen Mexiko und Schweden), sollte er den Weg freimachen für einen totalen Neuaufbau. Zu neuen und jungen Spielern gehört auch ein neuer und junger Trainer. Hannes Wolf, früher erfolgreicher Jugendtrainer in Dortmund und zumindest zu Anfang frischer Geist beim müden VfB Stuttgart, wäre ein Zeichen für die nächste Generation von jungen Spielern, die es zahlreich in allen Bundesligamannschaften gibt. Der Neuaufbau wird nicht von heute auf morgen zu realisieren sein. Ein langwieriger Weg ist zu gehen, ein neues Team aufzubauen. Peter Reis

Die bessere Mannschaft gewinnt

Beruhigend am WM-Aus ist für mich als überzeugten Mannschaftssportler, dass auch im überhitzten Millionengeschäft Profifußball die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten gelten: Die bessere Mannschaft gewinnt, es sei denn, es gibt einen überragenden Könner beim Gegner. Aber auch der braucht Zulieferer und Wasserträger. Und als langjähriger Trainer ist für mich klar, dass eine falsche Grundeinstellung nur sehr schwer bis gar nicht zu verändern ist. Es gibt eben Mannschaften die laufen, andere nicht. Genießen wir doch die WM ab sofort und freuen wir uns, wenn am Ende die beste Mannschaft auch den Pott nach oben stemmt.

Holger Schell, Heidelberg

Warnschuss nicht beachtet

Der Warnschuss kam schon in den Vorbereitungsspielen, wurde aber nicht beachtet. Ein Spruch von Löw lautete schon öfters "wir werden sie müde spielen und dann zuschlagen". Gegen Korea war es genau umgekehrt. Eine müde deutsche Mannschaft kann einen Gegner nicht mehr müde spielen. Spieler mit der schlechtesten Form wurden eingewechselt (Müller, Khedira). Der junge Spieler Julian Brandt wurde immer zu spät eingewechselt. Deutschland ist zu Recht ausgeschieden die ganzen Fußballnationen lachen über uns. Rolf Greulich, Sandhausen

Kein Zusammengehörigkeitsgefühl

Seit dem Auftritt der beiden Nationalspieler mit dem fremden Präsidenten war klar, in dieser Mannschaft fehlte das Zusammengehörigkeitsgefühl. Ab diesem Zeitpunkt glaubte ich nicht mehr an einen Sieg der Mannschaft. Im Bekanntenkreis sprachen wir darüber und waren der Meinung: Die Dinge nehmen nun ihren Lauf.

Edith Heinzmann

Fragwürdige Nominierungen

Es war eine Reihe von Dingen, die entscheidend waren für das Vorrunden-Aus. Es fing schon vor dem Turnier an, als Jogi Löw die sehr dürftigen Testspielleistungen falsch einschätzte und glaubte, zum Auftakt gegen Mexiko werde alles plötzlich besser. Auch einige Nominierungen waren fragwürdig. Manuel Neuer hätte auf keinen Fall als Nummer eins nominiert werden dürfen. Dies widerspricht dem Leistungsprinzip und war ein fatales Signal an Ter Stegen, der eine Weltklasse-Saison spielte und die DFB-Elf weitgehend durch die Quali geführt hat. Zu lange wurde an altgedienten Weltmeistern wie Khedira, Müller, Özil oder Boateng festgehalten, die ihren fußballerischen Zenit überschritten zu haben scheinen. Das deutsche Spiel hatte zu wenig Tempo bzw. keinen richtigen Plan. Auch die Einstellung und der absolute Wille haben mit Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen Schweden gefehlt. Meiner Meinung nach sollte man sich jetzt von Löw trennen.

Johannes Riehl, Dossenheim

Es geht primär ums Geld

Es war höchste Zeit, dass Löws von den Medien verhätschelter multikultureller Söldnertruppe die längst fällige Ohrfeige verpasst wurde. Wo das nationale Herz der (formal deutschen) Legionäre Özil und Gündogan schlägt, wurde spätestens anlässlich ihrer Huldigungstour für "ihren Präsidenten" Erdogan deutlich. Der leidenschaftliche Einsatz der Spieler aus Mexiko und Südkorea zeigte: Sie kämpften auch für Ehre und Ruf ihrer Nation. Den deutschen Kickern geht es primär um Geld und ihre Marktwert-Optimierung. Hier liegt die wahre Ursache für ihr Versagen und nicht in fehlender Fitness oder taktischen Fehlern des Trainers.

Ulrich Kolb, Neckargemünd

Ohne Gegenwehr

Ein Trainer, der nur bei Werbeaufnahmen wortwörtlich eine gute Figur abgibt, ansonsten in Mannschaftsführung und Taktik hoffnungslos überfordert ist. Eine Mannschaft die sich maßlos selbst überschätzt, nie als Einheit auftritt und sich praktisch ohne Gegenwehr in den Abgrund stürzt, das ist das Bild der WM.

Stefanie Kühner, Heidelberg

Häme der Besserwisser

Es ist an der Zeit, den exorbitanten Anspruch fallen zu lassen, dass elf Fußballspieler und ein Trainer unserer Nation und ihren Menschen alle zwei bzw. vier Jahre Lebensfreude, Sinnlichkeit und Sinn einzuhauchen haben, wo diese doch als authentisches Gefühl in der Gesellschaft zunehmend fehlen. Und Mats Hummels lag mit seinem knurrigen Hinweis nach dem Schweden-Spiel zudem nicht so falsch: Schon im Vorfeld war viel Häme der Besserwisser, der Miesepeter, Pointenbastler und Shitstormer am Wegesrand zu spüren. Am Ende war dann die "German Angst" geradezu mit dem Rahmlöffel aus der Spielfeldluft zu schöpfen, und der Perfektionismus des Betreuerteams führte zu einem tranig-gelähmten, vorzeitigen Endspiel. Zwei zu Null für die Taeguk Warriors aus Südkorea! Apropos Lebens- und Spielfreude: Die muss man nicht immer über Fußballevents im Dauerschleifenmodus herstellen. Freuen wir uns doch mal auf ein vielleicht gutes Abschneiden der deutschen Handballmannschaft bei der WM in ein paar Monaten. Da kriegen wir es allerdings mit der Power eines Doppelten Lottchen zu tun - dem auf dem Spielfeld vereinigten Korea.

Fritz Feder, Heidelberg

Politisch korrekt

Bitte keine Vorwürfe an "die Mannschaft". Politisch korrekt hat sie nach dem Motto "No nation no border" gespielt und das ist doch gewünscht oder täusche ich mich da? Welcher Nation sollte sie sich auch zugehörig fühlen, nachdem sie nur noch als "die Mannschaft" bezeichnet werden darf und "Schwarz, Rot, Gold" keinen Platz mehr auf den Trikots gefunden hat. Thomas Jörg

Absturz mit Ansage

Die Gründe für das Vorrunden-Aus waren das Festhalten an den altgedienten Spielern, die mitgenommen wurden, obwohl sie nicht fit waren. Müller, Hummels und Khedira waren das schönste Beispiel dafür. Dann die Erdogan-Affäre. Hier hätte gehandelt werden müssen. Özil und Gündogan hätte ich nicht im Kader gelassen. Es wird immer viel Wert auf gutes Benehmen gelegt, wegen irgendwelchen Entgleisungen sind schon andere gestrichen worden. Im vergangenen Jahr nach dem Confed-Cup war ich der Meinung, diese Mannschaft sollte bei der WM antreten. Die Etablierten sind nicht mehr engagiert genug. Die sind ja schon Weltmeister. Die jungen Spieler, das hatte man gesehen, die wollten einfach mehr. Nach den grottenschlechten Vorbereitungsspielen hätte der Trainer die Notbremse ziehen sollen. Das hat er nicht gemacht und das war sein größter Fehler. Er wollte niemandem wehtun. Das Ausscheiden war kein Pech. Das war ein Absturz mit Ansage. Renate Back

Flick sollte Trainer werden

Wäre Hansi Flick noch Co-Trainer, hätte die Mannschaftszusammenstellung anders ausgesehen. Auffallend war während der "Flickzeit", dass er ständig am Spielfeldrand unterwegs war und die Richtlinien bestimmte. Flick kennt sich im DFB-Sumpf aus und sollte es als Trainer unserer Nationalmannschaft versuchen. Vor allen Dingen mit hungrigen Spielern. Keine satten Millionäre oder alte Knochen aufstellen. Ich denke, es wird wieder! Otto Lehnert

Löw hat seine Lieblinge aufgestellt

Als ehemaliger Fußballer weiß man es hinterher immer besser, an was es gelegen hat. Doch Joachim Löw hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat nicht Spieler aufgestellt, die mehr Wille und Einsatz gezeigt hatten, sondern einige seiner Lieblinge. Gerade die haben die deutschen Fernsehzuschauer und Fans, die Mitspieler und letztendlich Jogi bitter enttäuscht. Demnach hat der Trainer durch seine Art und Weise, wie er die Mannschaft trainiert, geführt und betreut hat, das "WM-Aus" ohne Wenn und Aber zu vertreten. Werner Breitner

Löw sollte die Konsequenzen ziehen

Der Kader war falsch zusammengestellt. Bei allen drei WM-Spielen war kein Spielsystem zu erkennen. Es war vorprogrammiert, dass der "Zeitlupenfußball" fast der gesamten Mannschaft zur Katastrophe führen musste. Blamabel auch die nicht zu übersehende Selbstherrlichkeit und Arroganz der meisten Spieler. Löw, der ein Jahrzehnt mit spielfertigen Spielern relativ gut zurecht kommen konnte, bewies in Stresssituationen diesmal genau das Gegenteil. Er sollte - wie auch die satten überalterten Spieler - die Konsequenzen ziehen.

Werner Ashoff, Sinsheim

Befürchtungen sind eingetroffen

Kraftlos, ideenlos und schlecht auf die drei Gruppengegner eingestellt. Wie schon nach der EM im veröffentlichten Leserbrief (vom 13. Juli 2016) meine damalige Anmerkung: Wenn sich die deutsche Mannschaft personell nicht gravierend ändert, wird sie bei der WM in Russland keine große Rolle spielen. Leider sind meine Befürchtungen eingetroffen. Jetzt heißt es mit einem Neuanfang wieder aufzustehen, wir haben ja schließlich sehr gute, junge Fußballer!

Hans-Jürgen Prior, Heidelberg

Leistungsunwillige Jungmillionäre

Es besteht kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Gescheitert ist nicht der deutsche Fußball. Gescheitert ist eine von einem beratungsresistenten Egomanen betreute DFB-Söldnertruppe aus leistungsunwilligen Jungmillionären. Was hat man denn erwartet, wenn der Noch-Bundestrainer die besten deutschen Spieler nicht nominiert und sich stattdessen mit Ja-Sagern umgibt. Hinzu kommt, dass sich viele Fans mit der in "die Mannschaft" umbenannte Truppe nicht identifizieren konnten. Bezeichnend hierfür war das Trikot, grau in grau. Jede andere Mannschaft trug, in irgendeiner Form, die Nationalfarben ihres Landes auf der Spielkleidung. Bernd Schätz

Die anderen waren eben besser

Deutschland ist ausgeschieden - na und? Es ist ein Spiel! Warum wird da jetzt so ein großes Theater drum gemacht? Es sei beschämend und all die zerknirschten Statements von Löw und den Spielern. Dieses Theater ist beschämend! Sie haben so gut gespielt, wie sie konnten, und die anderen waren eben besser - fertig! Freuen wir uns mit den Mannschaften, die noch dabei sind - das ist Sportsgeist! Und gönnen wir unseren Spielern Erholung! Deutschland wird durch diesen Verlust nicht kleiner, so wie es auch durch einen Sieg nicht größer geworden wäre. Nur Diktaturen instrumentalisieren den Sport für ihr Image. Halten wir es mit Papst Johannes XXIII und nehmen wir uns nicht so wichtig! Helga Klein

Kein Biss, kein Wille

Es war schon vom ersten Spiel an gegen Mexiko ersichtlich, dass keine Einheit auf dem Platz steht. Kein Biss, keine Spritzigkeit, kein Wille, kein Nachsetzen und das lässt sich noch weiter beliebig fortsetzen. Gegen Schweden ein leichtes Aufbäumen, aber trotzdem viel zu wenig für einen amtierenden Weltmeister. Der Tiefpunkt dann gegen Südkorea. Ein Weiterkommen mit dieser leblosen Truppe wäre im högschdem Maße unverdient gewesen. Aber wollen wir es mal so sagen: Seien wir doch froh, dass wir nach der Vorrunde rausgegangen sind, im Achtelfinale hätte uns das Szenario von 2014 gegen Brasilien erwartet - aber dieses Mal in umgekehrter Weise. Jochen Vogt

Musste so kommen

Es musste irgendwann so kommen. Spieler, die fast nicht mehr imstande sind, ihre Schuhe selber zu binden, weil sie alles abgenommen bekommen, mit Geld zugeworfen werden, und, und, und. Und ein aufgeblähter Betreuerstab. Was um Gottes willen macht ein Sturmtrainer? Bei zwei Stürmern... Fehlt bloß noch je einer für Einwurf üben oder für Eckbälle. Oder vielleicht wie man unfallfrei zu Beginn auf den Rasen läuft. Ein Bundestrainer, der cool Kaffeebecher tragend durch alle Räume huscht, in eng anliegenden T-Shirts. Für einen nicht mal Halbtagsjob mehrere Millionen im Jahr bekommt. Ein Manager, der angeblich eine triste Vorbereitungsstätte rausgesucht hat, die der DFB auch noch dort in Russland auf Kosten des DFB umgebaut hat. 23 Spieler, nimmt man noch sieben Offizielle dazu - aber wer sind die restlichen 40, die in der Vorbereitungsstätte nächtigten? Spielerfrauen vor Ort mit Kindern auf Kosten des DFB. Was hat ein Büroleiter des DFB auf dem Spielfeld bei den Austauschspielern zu suchen? Büroleiter gab es in den 60er Jahren. Ist das die Struktur des DFB heute noch? Warum bekommt ein Bundestrainer eine Jobgarantie? Und seit wann bestimmt der Trainer, ob er nach so einer Leistung weitermacht oder nicht? Ich übernehme die Verantwortung und alles geht dann genau so weiter. Das geht gar nicht. Warum wird hier unter nachvollziehbaren Voraussetzungen nicht einfach nur Fußball gespielt? Die Herren des DFB sollten sich wirklich einmal fragen, ob das alles so noch zu vertreten ist. Ich selbst schaue seit Jahren keine Länderspiele mehr an. Karl Moravcik

Nibelungentreue kontraproduktiv

Einige Fehler müssen zunächst einmal beim Trainer gesucht werden. Die Nibelungentreue, mit der Jogi Löw an nicht fitten Spielern festhielt, war kontraproduktiv. Zunächst Manuel Neuer. Er war acht Monate verletzt und geht dann als Nummer eins mit nach Russland. Ich kreide ihm das 1:0 gegen die Schweden an. Wäre er fit gewesen, dann hätte er den Ball erreicht. Ter Stegen hätte diesen Drops bestimmt nicht bekommen. Ebenso war Jerome Boateng nicht fit. Dass der Tumult um Özil und Gündogan der Mannschaft geschadet hat, darf nicht außer Acht gelassen werden. Diese beiden Spieler wurden völlig falsch beraten und hätten zu Hause bleiben müssen. Zumal Özil bei der Nationalelf noch nie der Spielmacher war, als der er angesehen wurde. Auch Thomas Müller brachte keine Leistung, er darf nicht in ein System gepresst werden, sollte alle Freiheiten haben, dann ist er am wertvollsten. Nun zur Spielanlage: Dieses unsägliche Ballgeschiebe ohne Raumgewinn war nicht mehr zu ertragen, was nützen 80 Prozent Ballbesitz, wenn nichts dabei rauskommt. Da keine Steilpässe in die Schnittstellen gespielt wurden, hätte sich selbst eine U 21-Mannschaft nach zehn Minuten auf unser Spiel einstellen können. Haben unsere Trainer den Spielern verboten, von außerhalb des Strafraumes auf das Tor zu schießen? Unsere beiden Außenverteidiger spielten oft höher als die Flügelstürmer, was zu den bekannten Risiken in der Abwehr führte. Besonders wichtig wäre es, einen Mittelstürmer mit zu einer WM zu nehmen. Den Besten hatte Herr Löw daheim gelassen. Julian Brandt hätte es verdient, länger als 20 Minuten zu spielen. Es wird höchste Zeit für einen Umbruch, am besten mit einem neuen Trainer.

Gerd Schlichting, Schönau

Warum anstrengen?

Gedanken beim Spiel: Die Nationalhymne singen oder die Lippen bewegen? Und nun geht’s los: Vorsicht, Fehler vermeiden! Tausende sind im Stadion, Millionen beim Fernsehen! Die Sportjournalisten passen auf, dokumentieren! Flanken oder selbst Tore schießen? Beides misslungen! Was denkt, sagt Deutschland - die Fußballwelt? Wie hoch steht, bleibt mein Wert? Warum eigentlich anstrengen? Ich hab’ doch schon viel - aber noch nicht genug? Da pfeift der Schiri! Ein Foul? Eine gelbe Karte? Nein, Schluss!

Martin Hausdorf, Bammental

Eine Herkulesaufgabe

Ich gehöre zu den Idealisten, die gehofft hatten, dass von dem "Lucky Punch"-Kraftakt gegen Schweden eine Initialzündung ausgehen und die Turniermannschaft Deutschland die Mission Titelverteidigung "zusammen" meistern könnte. Welch ein Irrtum, würde Ernst Jandl sagen. Das Grab in ihrer "Todesgruppe" hat die DFB-Elf sich selbst geschaufelt. Mit einer Mannschaft, die nur als Marke auf dem Luxusbus, aber nicht auf dem Platz stand. Mit einem Bundestrainer, der beim Einsatz von 20 Akteuren in drei Partien russisches Roulette spielte und sich taktisch verzockte. Mit einer selbstgefälligen "Das läuft schon irgendwie-Mentalität". Mit einem Sturm ohne Toptorjäger wie Harry Kane, Kylian Mbappé oder Romelu Lukaku. Mit einer DFB-Führung, die nicht nur beim Krisenmanagement in der Erdogan-Affäre versagte. Mit einem Manager Oliver Bierhoff, der ständig betont hat, dass für eine erfolgreiche Titelverteidigung aber auch jedes Detail stimmen müsse - und mit der Quartier-Entscheidung für das russische Malente namens Watutinki anstelle der Confedcup-Sieger-Wohlfühl-Oase in Sotschi ein Stimmungstief bei den von der Sonne verwöhnten Nationalspielern begünstigt hat. Fazit: Mit dem Makel dieses vercoachten Gruppen-Fiaskos kann Löw bei allen Verdiensten kein Hoffnungsträger für den Neustart sein. Einen Nachfolger zu finden, der "Die Mannschaft" mit neuen Kräften und Impulsen zu alter Stärke führen kann, wird eine Herkulesaufgabe für Oliver Bierhoff & Co. Denn einen Bundestrainer der Edelmischung Jupp Nagelsmann können wir uns leider nicht backen.

Joseph Weisbrod, Schriesheim

Das Lebbe geht weiter...

Mit diesem Spruch des legendären Frankfurter Trainers Dragoslav Stepanovic möchte ich der deutschen Fußballgemeinde Mut zusprechen. Wir scheiterten als Europameister 1984 in Frankreich auch in der Vorrunde. Jupp Derwall trat zurück. Irgendwie wiederholt sich doch das Fußballtheater.

Martin Helm