Für die Gewinner der RNZ-Verlosung war es gestern ein ganz besonderer Tag auf der "Heidelberg Historic". Helga und Walter Schlapp aus Leimen, Karin Rieth-Ziegler und ihr Mann Jürgen aus Mudau sowie Ruth Stigler aus Waibstadt und Doris Ottenbacher erlebten die Etappe an Bord des "Kraichgau Spatz", eines alten Mercedes O 319 aus der Wirtschaftswunderzeit. Von Sinsheim ging es über Hockenheim, Weinheim und Heidelberg nach Spechbach und von dort aus wieder an den Ausgangspunkt.

Die RNZ-Gewinner vor dem "Kraichgau Spatz" in Heidelberg. Foto: Rothe

Christian Weber chauffierte den schmucken Kleinbus sicher: "Da ist noch alles Handarbeit - ohne Servolenkung und Klimaanlage, aber mit Zwischengas und einem leichten Schwimmen", sagte er beim Stopp vor dem Heidelberger Rathaus und lächelte. Gemächlich war die Fahrt. So richtig zum Genießen: "Für mich war es immer schon ein Traum, in so einem Bus mitzufahren", schwärmte Helga Schlapp. Ähnliche Gedanken bewegten auch Karin Rieth-Ziegler, als sie zum Telefon griff, um sich an der RNZ-Verlosung zu beteiligen. Bislang habe sie eigentlich nie etwas gewonnen, sagte sie. Dieses Mal hatte sie Glück: "Unsere Erwartungen werden wirklich erfüllt."

Auch Ruth Stigler strahlte: "Das ist so fantastisch! Bisher haben wir bei der ’Heidelberg Historic’ immer nur zugeschaut. Jetzt sind wir selbst richtig dabei und mittendrin." Und das in einer netten Gruppe, wie sie betonte. Da machte es auch nichts, dass der "Kraichgau Spatz" etwas zu hoch war für das Tor an der Durchfahrtskontrolle am Rathaus. Rasch wurde es von ein paar starken Männern angehoben, und der Bus, der früher mal ein Feuerwehrauto war, konnte in aller Ruhe passieren. (cab)