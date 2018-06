Moskau (dpa) - Der deutsche Schiedsrichter Bastian Dankert ist bei der Fußball-WM in Russland beim Achtelfinale von Uruguay gegen Portugal als Video-Assistent im Einsatz. Der Rostocker unterstützt am Samstag ab 20.00 Uhr in Sotschi den Chef-Videoschiedsrichter Mark Geiger aus den USA. Referee der Partie ist der Mexikaner Cesar Ramos. Die Videoteams bei der WM bestehen immer aus vier Unparteiischen. Für Dankert ist es der insgesamt 13. Einsatz in Russland. Schiedsrichter Felix Zwayer war bislang elfmal als Video-Assistent dabei.