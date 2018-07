Der Dalai Lama, hier bei einem Auftritt in der Fraport-Arena in Frankfurt, kommt auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts am Donnerstag, 20. September, in die Heidelberger Stadthalle. Rund 1300 Menschen können ihn dort erleben, DAI-Mitglieder haben ein Vorkaufsrecht. Foto: dpa