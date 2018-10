München (dpa) - In Bayern will die CSU heute entscheiden, mit welcher Partei sie förmliche Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Die Christsozialen hatten gestern mit den Freien Wählern und den Grünen Sondierungsgespräche geführt. Und es deutet vieles darauf hin, dass die CSU den Freien Wählern ein Angebot für Koalitionsgespräche machen wird. Während Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nach dem Treffen mit der CSU von keinen unüberwindbaren Hindernissen sprach, verwies Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann auf einige tiefe Gräben.