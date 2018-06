München (dpa) - Der CSU-Machtkampf um Parteivorsitz und Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2018 steuert auf die Entscheidung zu. Spätestens am Montag will CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer bekanntgeben, ob er eines seiner Ämter oder beide abgeben will. Davor will er heute nun noch einmal viele Gespräche führen, unter anderem mit den CSU-Bezirksvorsitzenden und seinen Stellvertretern. Allgemein erwartet wird inzwischen, dass Seehofer bei der Landtagswahl 2018 nicht mehr Spitzenkandidat ist.