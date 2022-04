Von Gisela Gross

Berlin. Eine vierte Corona-Impfung schon für ab 60-Jährige: Dafür wirbt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seit einigen Tagen und beruft sich auf neue israelische Daten. Die in Deutschland für das Thema zuständige Ständige Impfkommission (Stiko) ist bisher zurückhaltend. Hintergründe:

Wie sieht die Empfehlung zur Viertimpfung bisher aus? Seit Februar rät die Stiko bestimmten Gruppen dazu: Menschen ab 70, Bewohnern von Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren. Wegen der Gefahr größerer Ausbrüche sind auch Beschäftigte etwa von Kliniken und Pflegeheimen einbezogen. Für Risikogruppen rät die Stiko, die zweite Auffrischung frühestens drei Monate nach der ersten vorzunehmen, beim Personal frühestens nach sechs.

Welche Erfahrungen hat Israel mit dem zweiten Booster gemacht? Daten zu mehr als 560.000 Menschen zwischen 60 und 100 Jahren, die teils dreimal, teils bereits viermal geimpft wurden, sind vor einigen Tagen als Preprint erschienen – also noch ohne externe Begutachtung. Ergebnis: Die Sterblichkeit durch Covid-19 sei unter vierfach Geimpften um 78 Prozent geringer gewesen – in der Altersgruppe 60 bis 69 sogar um 84 Prozent.

Doch ein genauerer Blick zeigt: Die Unterschiede sind minimal, wie der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), Reinhold Förster, sagte: "Beide Gruppen haben bei Omikron ein sehr geringes Sterberisiko durch Covid-19." Laut Preprint starben fünf von rund 112.000 vierfach Geimpften und 32 von 124.000 dreifach Geimpften zwischen 60 und 69 Jahren. Zudem sei unklar, ob zum Beispiel unter den dreifach Geimpften besonders viele Vorerkrankte waren, so Förster. Darüber hinaus weist das Autorenteam selbst darauf hin, dass in der Studie Daten zur Sicherheit der vierten Dosis fehlen und nicht ausgeschlossen sei, dass auch Todesfälle erfasst wurden, bei denen Covid-19 nur ein Nebenbefund war.

Wie sieht die Stiko den Lauterbach-Vorstoß? Stiko-Chef Thomas Mertens betont, das Gremium prüfe ständig die Notwendigkeit von Aktualisierungen. Die Frage der vierten Dosis lasse sich nicht ausschließlich am Alter festmachen. Vielmehr spielten auch Vorerkrankungen und Überlegungen zum Impfschutz auf längere Sicht eine Rolle. "Anhand bisher verfügbarer Daten kann man aber sagen, dass der zweite Booster offenbar nur bedingt vor Infektion schützt, aber schwere Verläufe in Risikogruppen reduzieren kann."

Zur aktuell gültigen 70-Jahre-Schwelle verweist er auf deutsche Zahlen: In diesem Alter trete das Gros der schweren Erkrankungen und Todesfälle auf. "Ein Hauptproblem bei 60- bis 69-Jährigen auf Intensivstationen besteht im Augenblick in Patienten ohne erste Booster-Impfung, noch schlechterem oder völlig fehlendem Impfschutz", sagt Mertens.

Was spricht gegen eine vierte Impfung? Der Berliner Immunologe Andreas Radbruch, ehemaliger DGfI-Präsident, ist gegen eine Ausweitung auf weitere Gruppen. "Durch eine vierte Impfung jetzt nehmen wir uns die Möglichkeit, im Herbst durch angepasste Impfstoffe auf eine vielleicht gefährlichere Virusvariante noch zu reagieren, weil das Immunsystem dann eventuell gar nicht mehr oder nur noch sehr schwach reagiert."

Wann kommen die angepassten Impfstoffe? Ursprünglich wollte Biontech im März einen auf Omikron zugeschnittenen Impfstoff liefern. Doch inzwischen hat die Zulassungsbehörde EMA Studiendaten dazu angefordert – erste Ergebnisse könnten im April vorliegen, so das Unternehmen, die Auslieferung im Frühsommer beginnen. Minister Lauterbach nennt bereits den September als "Zielmonat".

Wie geht es mit der Impfpflicht weiter? Am Donnerstag soll der Bundestag entscheiden. Laut einem Medienbericht dürfte der Vorschlag einer Impfpflicht für alle Erwachsenen vom Tisch sein. Darüber sei bei den Gesprächen von SPD und Union keine Einigung in Sicht, meldete der "Spiegel" am Donnerstag. Viele Unterstützer aus der Ampel-Koalition schwenkten nun auf das alternative Modell der Impfpflicht ab 50 Jahren mit vorheriger Beratungspflicht um. Dieses hatte ursprünglich deutlich weniger Unterstützer, darunter SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Bundeskanzler Olaf Scholz, ein Befürworter der Pflicht ab 18, verwies am Donnerstag nur auf laufende Gespräche zur Mehrheitsfindung. "Aber darüber macht es keinen Sinn, Wasserstandsmeldungen abzugeben."