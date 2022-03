Die Hospitalisierungsinzidenz in Rheinland-Pfalz ist zu Wochenbeginn leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes betrug sie am Montag 7,50 nach 8,32 am Vortag (Stand 14.10 Uhr). Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.