Anreise: Coimbra liegt mit dem Auto eine Stunde von Porto und zwei Stunden von Lissabon entfernt. Günstige Flüge nach Porto gibt es beispielsweise mit Ryanair von Karlsruhe/Baden-Baden ab 70 Euro. Ab Ende Oktober fliegt Ryanair aus Karlsruhe auch Lissabon an, www.ryanair.com

Eine gute Auswahl an Mietwagen gibt es unter www.billiger-mietwagen.de

Übernachten: Das Hotel Quinta das Lagrimas liegt in einem wunderschön angelegten Park auf der südlichen Seite des Flusses. Hier sollen Inês und Pedro ihre glücklichen Jahre verbracht haben, und angeblich wurde Inês hier auch ermordet. Doppelzimmer mit Frühstück ab 165 Euro, https://www.quintadaslagrimas.pt/de/. Die geschmackvoll eingerichteten Ferienwohnungen der "Casas Da Alta De Coimbra" liegen in der Nähe der Universität, die man auch von der Dachterrasse aus sehen kann. Ein Apartment für vier Personen gibt’s ab 75 Euro, www.casasdaalta.com/en/, reservations@casasdaalta.com. Das Hotel Moderna ist recht schlicht, aber sauber, ruhig und zentral gelegen. Doppelzimmer mit Frühstück ab 50 Euro,Telefon: +351.239.825.413

Erleben: Go Walks Portugal bietet verschiedene thematische Spaziergänge rund um Coimbra an. Die "Pedro & Inês - Tales of Love Tour" dauert zwei Stunden und kostet pro Person 25 Euro, http://gowalksportugal.com, booking@gowalksportugal.com.

Den besten Blick über Coimbra bietet das Restaurant "Loggia", welches sich direkt im Nationalmuseum befindet. Von der am Berg gelegenen Terrasse hat man einen wunderbaren Blick über die Altstadt bis hinunter zum Fluss. Museu Nacional de Machado de Castro, info@loggia.pt, http://www.loggia.pt

Weitere Auskünfte: www.vsitportugal.com bietet eine gute Übersicht über Dinge, die man in Portugal erleben kann.