Claire Foy …

… wurde am 16. April 1984 im englischen Stockport bei Manchester geboren und wuchs in Buckinghamshire auf, als jüngstes von drei Kindern. Die Eltern ließen sich scheiden, als Claire acht war.

… war 2011 im Film "Der letzte Tempelritter" zu sehen und 2017 in "Solange ich atme - Breathe".

In der TV-Serie "The Crown" spielte sie 2016/17 die junge Königin Elizabeth II. 2018 sieht man sie allein in drei Kinofilmen: Im März in Steven Soderberghs Horrorthriller "Unsane - Ausgeliefert" spielt sie ein Stalking-Opfer, in "Aufbruch zum Mond" ("First Man") nun die Frau des Astronauten Neil Armstrong, die ihm den Rücken stärkte. Und als neue Lisbeth Salander in "Verschwörung" wird sie für Frauen kämpfen, die von Männern misshandelt wurden.

… lebt heute in London. 2014 bis 2018 war sie mit ihrem Kollegen Stephen Campbell Moore verheiratet. Die beiden haben eine Tochter (*2015).