Berlin (dpa) - Nach dem Bekanntwerden der aktuellen Sicherheitslücken in Computer-Chips will Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Europa stärker auf eigene Entwicklungen bei wichtigen Schlüsseltechnologien setzen. «Hierzu gehört auch die Chiptechnologie, jedenfalls aber Sicherheitstechnologie», sagte de Maizière. IT-Sicherheitsprodukte aus Deutschland seien weltweit hoch anerkannt. «Dieses Potenzial muss noch besser genutzt werden.»