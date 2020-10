(dpa). An herben Aromen findet nicht jeder Gefallen. Doch Gemüsesorten wie Chicorée gelten dank ihrer enthaltenen Bitterstoffe als besonders gesund. Die Bitterstoffe können die Verdauung auf Trab bringen und haben außerdem positiven Einfluss auf die Funktion von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse. Auch in Rosenkohl, Brokkoli, Artischocken, Rucola, Minze, Mangold, Radicchio, in Grapefruit und in verschiedenen Apfelsorten sowie in manchen Gewürzen – unter anderem in Kerbel, Estragon und Lorbeer – stecken die Stoffe. Diese wirken unter anderem wohltuend bei Blähungen und verbessern die Verdauung von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten. Darüber hinaus können Bitterstoffe beim Abnehmen helfen. Sie mindern wegen ihres intensiven Eigengeschmacks den Heißhunger auf süße Speisen. (tmn/Getty)