Pyeongchang (dpa) - Deutschland hat sich bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nach Ansicht von Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig in der Weltspitze zurückgemeldet. «Man kann sagen, dass wir wieder zu den führenden Wintersportnationen gehören, hinter den überragenden Norwegern», sagte er bei der Bilanzpressekonferenz im Deutschen Haus. Nachdem die Ergebnisse bei den Winterspielen von 2002 bis 2014 zurückgegangen seien, «ist dies hoffentlich die Trendwende gewesen». Die 19 Medaillen von Sotschi sind schon am vorletzten Wettkampftag weit übertroffen.