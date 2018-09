Berlin (dpa) - Angesichts des Trends zur Vernetzung des Haushalts hat der Chaos Computer Club vor Sicherheitsproblemen gewarnt. «Bei den Geräten haben wir es mit Computern zu tun, die oftmals auf billige Weise produziert wurden», sagte CCC-Sprecher Linus Neumann der Deutschen Presse-Agentur. «Verbraucher müssen in der Lage sein, auch noch in fünf bis zehn Jahren Sicherheitsupdates durchzuführen.» Doch leider mangele es bei vielen Herstellern an dieser Nachsorge. Konsequenz sei, dass die Nutzer entweder die Produkte ohne Updates weiterbetrieben oder diese gegen neue Geräte austauschten.