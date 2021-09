Dort trifft der Fußball-Bundesligist am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im ersten Champions-League-Vorrundenspiel auf Besiktas Istanbul. Beim belgischen Nationalspieler war zuletzt offen, ob er nach seiner Sprunggelenks-Verletzung für das Spiel wieder in den Kader zurückkehrt. Hazard fehlt dem BVB somit weiterhin. Dies gilt auch für Giovanni Reyna, Emre Can und Nico Schulz, die ebenfalls nach wie vor verletzt nicht mitflogen.

Mats Hummels meldete sich nach seinem Kurzeinsatz beim 4:3-Spektakel am Samstag bei Bayer Leverkusen fit und könnte eine Option für die Startelf sein. Der 32-Jährige hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit hartnäckigen Patellasehnen-Problemen zu kämpfen.

