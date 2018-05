Der von einem Außenband-Teilriss im rechten Sprunggelenk genesene BVB-Kapitän steht in der Partie an diesem Dienstag (20.45 Uhr) erstmals seit Anfang September wieder in der Startelf des Revierclubs. Im Vergleich zum 2:3 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig nahm Trainer Peter Bosz insgesamt fünf Änderungen vor. Neben Schmelzer rückten Shinji Kagawa, Christian Pulisic, Marc Bartra und Julian Weigl neu die Startelf.