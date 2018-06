Berlin (dpa) - Die Mehrheit der CDU-Abgeordneten scheint im Asylstreit in der Union weiter hinter Kanzlerin Angela Merkel zu stehen. Merkel habe von den Abgeordneten «überwiegend» Unterstützung erhalten, hieß es von Teilnehmern der Sondersitzung der CDU-Bundestagsfraktion. Tenor der Wortmeldung sei es mehrheitlich gewesen, dass man der CDU-Chefin die 14 Tage bis zum EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel «nun wirklich» geben solle. Teilweise sei in der Sitzung auch offene Kritik am Vorgehen der CSU und an einigen Aussagen der CSU geübt worden.