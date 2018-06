Berlin (dpa) - Der Sänger der Toten Hosen, Campino (55), hat einen Hörsturz erlitten. Das für Freitagabend geplante zweite Konzert der Band in der Berliner Waldbühne falle deshalb aus, teilte die Band am Nachmittag - und damit wenige Stunden vor dem Einlass - bei Twitter und Facebook mit. Der Hörsturz sei am Freitagmorgen diagnostiziert worden. In der Erklärung der Band hieß es, die Absage erfolge auf Anweisung der Ärzte und «schweren Herzens». «Wir bemühen uns um einen Ersatztermin und werden diesen in der nächsten Woche vermelden können.»