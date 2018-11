Allgemeine Auskünfte: Offizieller Internetauftritt der französischen Zentrale für Tourismus "Atout France" www.france.fr. Informationen vor Ort erteilt das Tourismusbüro Aigues Mortes, Telefon 0033 (0)4 66537300, www.ot-aiguesmortes.com.

Anreise: Mit der Bahn von Heidelberg über Mannheim mit dem TGV nach Montpellier und weiter in rund eineinhalb Stunden nach Aigues Mortes. Mit Sparpreis ab 49 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre fahren kostenlos. Ryanair bietet den Flug nonstop Frankfurt-Montpellier in eineinhalb Stunden ab 49 Euro pro Person an. Von Montpellier fahren regelmäßig Züge (einfach ab 13 Euro pro Person) nach Aigues Mortes.

Übernachten: Ein Traum ist das Hotel "La Villa Mazarin et Temps Libre" mitten in Aigues Mortes. Das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert verzaubert mit einmaligem Flair und lässt inklusive kleinem Pool, Garten und feiner Küche keine Wünsche offen. Kontakt Villa Mazarin 35, Boulevard Gambetta 30220 Aigues Mortes, Telefon 0033 (0)4 66739048, www.villamazarin.com.

Der besondere Tipp: Besuchen Sie die Boutique "L’epicerie de Maman", 11 Boulevard Gambetta, 30220 Aigues Mortes, www.lepiceriedemaman.com, und tauchen Sie in die Produktwelt rund um Salz, Olivenöle und Kunsthandwerk der Region ein. - Ein kulinarisches Erlebnis ist der Besuch des Restaurants "Les Cois Vert" in Saintes Marie de la Mer. Unter Anleitung sterneverdächtig kochen und dann auf der Terrasse am See genießen, mehr geht nicht. Und natürlich die Exkursion zur Salinenlandschaft. Alle Informationen hierzu finden Sie unter www.visitesalinaiguesmortes.com.