Berlin (dpa) - Das Kabinett befasst sich heute mit der Fortsetzung des Bundeswehr-Einsatzes im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und zur Stabilisierung des Iraks. Deutsche Soldaten sind von Jordanien aus am Anti-IS-Kampf in Syrien und im Irak beteiligt. Das Bundestagsmandat dafür war erweitert worden, um nach den kurdischen Peschmerga auch Spezialisten der irakischen Armee auszubilden und die Regierung in Bagdad zu beraten. Es gilt bis 31. Oktober und steht dann zur Verlängerung an.