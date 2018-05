Berlin (dpa) - Elf Clubs beginnen heute die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Spitzenreiter FC Bayern München reist zum Wintertrainingslager nach Katar. Auch der SC Freiburg, der VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart trainieren in wärmeren Gefilden. Die drei Vereine üben in Spanien. Die übrigen sieben Clubs trainieren zu Hause. Borussia Dortmund trainiert erstmals morgen im Trainingslager in Marbella. Der Revierclub nimmt als letzter Erstligist das Training wieder auf.