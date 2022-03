Freiburg (dpa/lsw) - Der Innenverteidiger, dessen Vertrag in Freiburg am 30. Juni 2023 endet, wird unter anderem mit den deutschen Spitzenvereinen FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. "Gefühlt bin ich jede Woche in den Medien und das möchte ich gar nicht. Das lenkt tatsächlich ab", sagte Schlotterbeck. "Kein Spieler ist größer als der Club."

Beim Sport-Club genieße er das Vertrauen des Trainers. Deswegen sei auch eine weitere Saison in Freiburg "auf jeden Fall wahrscheinlich", bekräftigte Schlotterbeck. In dieser Spielzeit hat der Abwehrspieler bisher 22 Einsätze in der Bundesliga absolviert und drei Tore für den Europapokal-Kandidaten Freiburg erzielt.

Tabelle