Dafür stehen als Innenverteidiger Niklas Süle und als Rechtsaußen Kingsley Coman in der Anfangsformation des deutschen Meisters. Gar nicht zum Kader gehört unter anderem Weltmeister Corentin Tolisso. Der Franzose war aber nach seinem Urlaub im Anschluss an die WM in Russland auch als letzter Profi in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Neben Coman setzt Kovac bei seiner Liga-Heimpremiere als Bayern-Coach auf Franck Ribéry, Thomas Müller und Torschützenkönig Robert Lewandowski.