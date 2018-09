Vontae Davis (m.) hat seine NFL-Karriere spontan in der Halbzeit beendet. Foto: Adrian Kraus

Der 30-Jährige fasste den Entschluss spontan in der Halbzeitpause der Partie seines Teams Buffalo Bills gegen die Los Angeles Chargers, wechselte sich aus und teilte seinem Trainer und den Teamkollegen die Entscheidung mit. «Das ist nicht, wie ich mir mein Karriereende in der NFL ausgemalt habe», schrieb Davis in einem späteren Statement.

«Aber heute auf dem Platz hat mich die Realität schnell und hart getroffen: Ich sollte nicht mehr hier draußen sein», ergänzte Davis nach der 20:31 (6:28)-Niederlage. Er habe in seiner Karriere viele Verletzungen gehabt, der Sport sei zuletzt eine Herausforderung gewesen. «Das bedeutet nicht, dass ich meinen Teamkollegen oder Trainern gegenüber respektlos bin», schrieb Davis, der bei dem Team aus dem Bundesstaat New York in seine zehnte NFL-Saison gegangen war.

Trainer und Teamkollegen zeigten sich überrascht von der spontanen Entscheidung des NFL-Profis. «Er nahm sich selbst aus dem Spiel», sagte Coach Sean McDermott. «Er erklärte uns, dass er fertig sei.» Kollege Lorenzo Alexander kritisierte: «Ich habe nichts zu Vontae zu sagen. Ich zolle ihm etwas mehr Respekt als er uns heute gezeigt hat. Er hat niemandem etwas gesagt, ich habe es erst in der zweiten Hälfte erfahren.» Der Entschluss sei «komplett respektlos» gewesen.