Bürgermeister verteidigt Vorgehen der Gemeinde

"Die fehlenden Bilder fehlen mir nicht", sagt Maik Brandt über die beiden Grafiken des Künstlers Wolfgang Joop, wegen denen sein Amtsvorgänger Hans-Jürgen Moos nun vor Gericht landete. Dass die Geschmäcker von Moos und Brandt verschieden sind, überrascht nicht. Einig dürften sie sich aber bei Brandts Feststellung sein: "Es gibt nur Verlierer."

"Wir hätten das als Verwaltung und Gemeinderat gerne anders gelöst", betont der amtierende Bürgermeister. "Es gab viele Vermittlungsversuche, bei denen alle ihr Gesicht gewahrt hätten." Diese seien aber alle ins Leere gelaufen. Brandt berichtet, dass er selbst bei der Übergabe des Dienstzimmers nicht dabei gewesen sei. Diese habe vor seinem Amtsantritt stattgefunden. Er sei aber von den anwesenden Gemeinderäten und den Amtsleitern der Verwaltung zeitnah über die mitgenommenen Bilder informiert worden.

"Ich darf als Bürgermeister nicht einfach das Inventar der Gemeinde verschenken", verteidigt Brandt das Vorgehen. So habe der Gemeinderat zunächst entschieden, einen Vermittlungsversuch zu unternehmen und Moos anzuschreiben. Die Bilder sollten entweder zurückgegeben oder bezahlt werden. "Der Gemeinderat wollte nicht, dass sich Moos am Eigentum der Gemeinde bereichert", berichtet Brandt. "Es gab aber noch mehr Versuche." So habe die SPD-Gemeinderätin Rose Schuh ihren Genossen Moos im Auftrag des Gemeinderates zu Hause besucht, um die Angelegenheit zu klären - erfolglos. Auf Beschluss des Gemeinderates sei dann ein Rechtsanwalt eingeschaltet worden.

Der ehemalige Polizist Brandt betont, dass die Gemeinde keine Strafanzeige gegen Moos gestellt habe, sondern die Staatsanwaltschaft und das Kommunalrechtsamt über den Fall "lediglich in Kenntnis gesetzt" habe. Was man aber wissen muss: Diebstahl ist ein sogenanntes Offizialdelikt und wird von Amtswegen verfolgt. "Dass es zur Gerichtsverhandlung kam, hat uns überrascht", sagt Brandt, der übrigens an selber Stelle in seinem Dienstzimmer wieder Bilder aufgehängt hat. "Die habe ich aber privat gezahlt", betont er. (cm)