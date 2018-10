Berlin (dpa) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller eröffnet am Abend das dreitägige zentrale Fest zum Tag der Deutschen Einheit. Anschließend gibt es am Brandenburger Tor ein Konzert der Neuen Philharmonie mit der Sopranistin Ilkin Alpay. Die zentrale Feier zum 3. Oktober erfolgt jedes Jahr in dem Land, das gerade den Bundesratspräsidenten stellt. Zu dem Bürgerfest unter dem Motto «Nur mit Euch» werden bis zum Mittwoch, dem Einheitstag, rund eine Million Besucher erwartet.