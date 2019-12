Buchen. (pol/mün/tra) Eine 150 Quadratmeter große Decke im Erweiterungsbau des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) ist am Montag eingestürzt. Nach ersten Informationen der Polizei gab es keine Verletzten, der Rohbau in der St. Rochus-Straße sei abgesperrt gewesen. Sicherheitshalber wird am Abend ein Trümmer-Suchhund eingesetzt. Warum die Betonspanndecke eingestürzt ist, dass ist derzeit noch unklar, teilt die Polizei mit. "Das muss nun ein Gutachter herausfinden", teilt technischer Dezernent Hubert Kieser von der Stadt Buchen vor Ort mit. "Der Sachschaden wird erheblich sein", schätzt Kieser.

Derzeit wird das BGB erweitert - die Stadt investiert 22,8 Millionen Euro. Nach den bisherigen Planungen sollte der Erweiterungsbau 2022 fertiggestellt sein.

Update: 23. Dezember 2019, 18.20 Uhr