London (dpa) - Kurz bevor Premierministerin Theresa May dem britischen Parlament an diesem Montag ihren «Plan B» für den Brexit präsentiert, arbeiten britische Abgeordnete verschiedener Parteien daran, eine Entscheidung hinauszuzögern, berichteten britische Medien. Demnach will eine parteiübergreifende Gruppe unter der Federführung der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper und des Konservativen Nick Boles einen Änderungsantrag für weitere Verhandlungen mit der EU einbringen, um einen ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens zu verhindern.