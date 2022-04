Wegen Glätte und hoher Geschwindigkeit ist ein Sattelzug am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße 31 in Höhe Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) umgekippt - der Fahrer blieb unverletzt. Der Anhänger kippte quer auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wurde in beide Richtung an der Unfallstelle vorbei umgeleitet. Die Bergungsarbeiten sollten voraussichtlich im Laufe des Vormittags abgeschlossen sein, dann sollte auch die Umleitung aufgehoben werden.