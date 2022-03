Ein 85-Jähriger ist Wochen nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. Der Mann erlag in der Nacht auf Dienstag im Krankenhaus den Folgen einer Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war Ende Januar in der Küche ausgebrochen. Ein 44-Jähriger hatte die Küche noch selbstständig verlassen können.