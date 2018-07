Berlin (dpa) - Abwehrspieler Jérôme Boateng hat nach dem krachenden Scheitern bei der Fußball-WM einen Rücktritt aus der Nationalelf ausgeschlossen. «Das war nie ein Thema für mich. Ich sehe mich auch noch überhaupt nicht am Zenit meiner Leistungsfähigkeit angekommen», sagte der 29-Jährige der «Welt am Sonntag». Er wolle trotz der schweren Enttäuschung mit dem erstmaligen Aus der DFB-Auswahl in einer WM-Gruppenphase «unbedingt weiterspielen», fügte der Verteidiger des FC Bayern München hinzu. Boateng sprach sich auch für den Verbleib von Bundestrainer Joachim Löw aus.