Entspannte deutsche Fans: Solche Bilder - wie hier zuletzt in Leverkusen - soll es auch die nächsten Wochen in Russland geben. Foto: dpa

Von Daniel Theweleit

Moskau. Es ist eine Reise ins Ungewisse, auf die sich die sechs deutschen Polizeibeamten begeben, die während der Weltmeisterschaft Russlands Behörden im Umgang mit den Menschenmassen unterstützen. Wird es zu Gewalt unter Fangruppen kommen? Werden die berüchtigten russischen Hooligans im Umfeld der Spiele auftauchen und Schlachten gegen verfeindete Horden schlagen? Wie agieren die russischen Sicherheitskräfte, die Polizei, der Inlandsgeheimdienst? Und wird es Aktivitäten von Terroristen geben?

"Mixed Martial Arts"

Der Duisburger Polizeidirektor Ingo Rautenberg, der viel Erfahrung mit Fußballfans hat, sagt bei der Verabschiedung seiner Kollegen nach Russland nur so viel: "Vor der Europameisterschaft in Frankreich hatte ich ein wesentlich schlechteres Gefühl im Magen". Dort kam es bekanntlich zu wüsten Prügeleien zwischen Russen und Engländern, vor allem in Marseille.

Ob es auch in diesem Sommer zu einem solchen Ausbruch der Gewalt kommt, wagt derzeit niemand zu prognostizieren, es gibt viel zu viele Unsicherheiten.

Recht sicher wissen die szenekundigen Beamten aus Deutschland aber, dass knapp 100 als gewaltbereite Störer bekannte Deutsche sich auf den Weg Richtung Osten machen werden. Nicht als geschlossener Mob, sondern in Kleingruppen, die sich vor Ort zu einer schlagkräftigen Horde zusammenschließen könnten, um sich im Umfeld der Spiele der DFB-Elf zu prügeln. Die Partie gegen Schweden gilt hier als besonders heikel. Denkbar ist aber auch, dass die Gewaltfreunde ein Kräftemessen mit Polen, Serben, Engländern oder den berüchtigten russischen Hooligans suchen. Deren Pläne sind derzeit noch völlig unklar.

In Russland gibt es eine Hooliganszene, deren Mitglieder sich zu durchtrainierten Schlägern ausbilden, die den brutalen Kampfsport "Mixed Martial Arts" betreiben und ihren englischen Kontrahenten vor zwei Jahren in Frankreich mit diesen Fähigkeiten übel zugesetzt haben. "Das könnte deutsche Hooligans abschrecken", sagt Heike Schultz, die die Delegation der deutschen Beamten leitet. Allerdings gehe zugleich ein gewisser Reiz von der Möglichkeit aus, gegen die womöglich stärksten Hooligans der Welt anzutreten, glauben die Beamten. "Bisher haben wir weder konkrete Hinweise in die eine oder in die andere Richtung, ich kann mir das aber beides vorstellen", sagt die Polizeioberrätin Schulz.

Ein erfolgreicher Kampf gegen die Russen würde in Teilen der bizarren Szene als Heldentat gefeiert werden, das ist verlockend. "Vielleicht schrecken aber auch der Umgang der russischen Polizei während einer Festnahme und das Vorgehen der russischen Sicherheitsorgane ab", erläutert Schultz. Für Unbeteiligte geht von den Hooligans ohnehin nur wenig Gefahr aus, was auf die im Vorfeld kaum öffentlich diskutierte Terrorgefahr nicht zutrifft.

Im März sickerten Informationen aus einem vertraulichen Papier des Bundeskriminalamtes (BKA) an die Öffentlichkeit, denen zu Folge die hohe Zahl an russischstämmigen IS-Kämpfern für eine besondere Gefährdungslage sorgen könnten, hieß es da. Und Anfang Juni zitierte die Welt am Sonntag aus einem weiteren Dokument des BKA: "Grundsätzlich gilt für diese WM, dass jederzeit die Möglichkeit von nicht kalkulierbaren Handlungsweisen irrationaler, fanatisierter oder emotionalisierter Einzeltäter insbesondere bei öffentlichen Veranstaltungen - sowohl in Russland als auch in Deutschland - einkalkuliert werden muss."

Die russischen Behörden versichern zwar, dass sie alles im Griff haben, aber elf Städte zwölf Stadien, Millionen von Fans, die sich auf Plätzen, in Cafés, Zügen und U-Bahnen aufhalten werden, kann auch das kraftvollste Sicherheitssystem der Welt nicht schützen. In Frankreich gab es vor zwei Jahren nur wenige Tage nach dem Finale den verheerenden Anschlag von Nizza mit 86 Toten. Bis heute ist rätselhaft, warum der Täter nicht das Fußballturnier nutzte, um den Schrecken seiner Tat zu potenzieren.

Dem niederländische Zentrum für Terrorbekämpfung zu Folge stammen die meisten Selbstmordattentäter in Syrien aus der ehemaligen Sowjet-Republik Tadschikistan. Wie übrigens auch viele der Arbeiter die die Stadien in Russland gebaut haben und die nun reihenweise des Landes verwiesen werden. Die Lage ist unübersichtlich, und es wird wohl auch etwas Glück nötig sein, damit das Turnier bei aller politischen Brisanz zumindest friedlich bleibt.