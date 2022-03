Beim traditionellen Burgbrennen in Winterspelt (Kreis Bitburg-Prüm) sind drei Menschen durch ein umkippendes Holzkreuz verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Samstag etwa 30 Menschen um ein in einem Scheiterhaufen aufgestelltes brennendes Holzkreuz versammelt. Das Kreuz kippte - dabei wurden zwei Männer von dem herabstürzenden Querbalken getroffen und schwer verletzt. Eine Frau erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen.