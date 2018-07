Kabul (dpa) - Bund und Länder haben trotz der sich verschärfenden Sicherheitslage in Afghanistan so viele abgelehnte afghanische Asylbewerber wie noch nie nach Kabul abgeschoben. Am Morgen kam ein Sammelflug mit insgesamt 69 Flüchtlingen an Bord am Flughafen der afghanischen Hauptstadt an. Das bestätigten Mitarbeiter internationaler und afghanischer Flüchtlingsinstitutionen in Kabul. Allein 51 Menschen wurden aus Bayern abgeschoben. Vertreter des Flüchtlingsministeriums in Kabul reagierten empört. Seit Ende 2016 hat Deutschland insgesamt rund 300 Afghanen abgeschoben.