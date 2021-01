Christoph Moll zum ungewöhnlichen Ende der Christbäume

Wohin nur mit dem Christbaum? Im Heidelberger Umland war immer klar: Er wird abgeholt – von der Feuerwehr oder von einem Verein. Dieses Jahr ist aber alles anders – wegen Corona, natürlich. In einigen Orten wird zwar trotzdem gesammelt und in anderen wiederum gibt’s Sammelcontainer. Die Leimener und Sandhäuser bleiben aber auf ihrem Baum sitzen und müssen schauen, wie sie den Weihnachtsgesellen loswerden. Den meist ziemlich nadelnden Baum in den Kofferraum packen und mehrere Kilometer zur nächsten AVR-Anlage zu fahren, dürfte wohl ausscheiden. Also stellen sich ungewöhnliche Fragen: Passt der Baum in die Biotonne? Muss er zersägt werden oder darf er bei geöffnetem Deckel oben rausgucken? Der Blick in so manche Straße wird in den nächsten Tagen sicher interessant. Einige Bäume werden wohl einfach aus Gewohnheit vors Haus gestellt. Dort werden sie dieses Jahr aber wohl sehr lange stehen – und am Ende doch in der Biotonne landen. Irgendwie.