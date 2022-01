Name: Johannes Allmayer

Geboren 1978 in Filderstadt.

Werdegang:Nach dem Abitur wird er an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München angenommen. 2003 geht er ans Düsseldorfer Schauspielhaus. Auch in etlichen Fernsehrollen und auf der Kinoleinwand ist Allmayer nun zu sehen. Einem breiten Publikum wird er durch Filme wie "Vincent will mehr", "Der Fall Jakob von Metzler" und "Hin und weg" bekannt.

Aktuell:"Die Wannseekonferenz" läuft am 24. Januar um 20.15 Uhr im ZDF. Der Film ist bereits in der Mediathek abrufbar. Neben Johannes Allmayer sind in weiteren Rollen unter anderem Philipp Hochmair, Maximilian Brückner, Fabian Busch und Jakob Diehl zu sehen. Im Anschluss, um 22 Uhr, bringt der Sender außerdem eine Dokumentation zu dem Thema. Es ist bereits die dritte Verfilmung der "Wannseekonferenz". Der Vergleich ist interessant: Es gibt eine deutsche Produktion aus dem Jahr 1984 und einen britischen Spielfilm von 2001.

Privat: Johannes Allmayer lebt mit seiner Familie in Berlin.