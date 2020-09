BIOGRAFIE

Name: Richard David Precht

Geboren am 8. Dezember 1964 in Solingen.

Aufgewachsen ist Precht in einer stark links orientierten Familie. Der Vater war Designer, die Mutter engagierte sich bei Terre des Hommes. Precht hat vier Geschwister; zwei davon hatten die Eltern 1969 und 1972 aus Vietnam adoptiert, als Zeichen des Protests gegen den Vietnamkrieg.

Ausbildung:Nach Abi 1984 und Zivildienst ein Studium der Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte in Köln, 1994 Promotion in Germanistik. In seiner Dissertation untersuchte er die "gleitende Logik der Seele" in Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften".Autor: Erste Bücher "Das Schiff im Noor/Die Instrumente des Herrn Jörgensen" (1999) oder "Die Kosmonauten" (2002); Durchbruch mit dem Philosophie-Bestseller "Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?" (2007). Es folgen weitere Bücher zu philosophischen Fragen, aber auch zu Themen wie der Krise des Bildungssystems oder den Auswirkungen der digitalen Revolution auf die Arbeitswelt.

Privat:Precht wohnt in Düsseldorf. Er war mit der luxemburgischen Fernsehmoderatorin und stellvertretenden Chefredakteurin von RTL Télé Lëtzebuerg, Caroline Mart, verheiratet. Die Ehe wurde geschieden. Precht hat aus einer früheren Beziehung einen Sohn. lex