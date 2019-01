BIOGRAFIE

■ Name: Glenn Close

■ Geboren am 19. März 1947 in Greenwich, Connecticut.

■ Familie: Glenns Vater war Arzt, der lange in Afrika arbeite. Als Jugendliche wuchs sie im Kongo, in der Schweiz und in Neuengland auf. Abschluss: Schauspiel und Anthropologie am renommierten College of William & Mary in Virginia.

■ Karriere: Anfang der 80er erste Rollen am Broadway; 1982 erste Filmrolle in „Garp und wie er die Welt sah“; Durchbruch mit „Eine verhängnisvolle Affäre“ und „Gefährliche Liebschaften“. Insgesamt in über 50 Filmen mitgespielt.

■ Auszeichnungen: Diverse Preise, zuletzt den Golden Globe, und sieben Oscar-Nominierungen, aber noch keinen goldenen Film-Ritter gewonnen.

■ Privat: Close ist seit Februar 2006 zum dritten Mal verheiratet. Ihre Tochter aus einer vorherigen Ehe ist die 1988 geborene Annie Starke, auch Schauspielerin. Glenn Close lebt überwiegend in New York. Sie ist eine Hundeliebhaberin und führt ihren eigenen Blog, in dem sie andere Prominente über die Beziehung zu ihren Hunden interviewt.