BIOGRAFIE

Name: Moritz Johann Bleibtreu

Geboren am 13. August 1971 in München; aufgewachsen in Hamburg.

Familie: Bleibtreu entstammt einer Schauspielfamilie, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und Ururgroßeltern standen auf der Bühne.

Erste Rolle: Als Kinderdarsteller in "Neues aus Uhlenbusch" (1982).

Bildung: Bleibtreu verließ die Schule nach der elften Klasse mit dem Realschulabschluss - wegen Nichterscheinens erhielt er keine Bewertung mehr. Lebt anschließend eineinhalb Jahre in Paris, ein Jahr in Italien, dann in New York, wo er Schauspielunterricht nimmt.

Karriere: Knockin’ On Heaven’s Door (1997), Lola rennt (1998), Im Juli (2000), Das Experiment (2001), Der Baader Meinhof Komplex (2008).

Preise: Deutscher Filmpreis 1997 (Heaven’s Door), Goldene Romy 2005 (beliebtester dt. Schauspieler), Silberner Bär 2006 (Elementarteilchen).

Privat: Bleibtreu lebt in Reinbek bei Hamburg und hat einen Sohn, David (* 2008). lex