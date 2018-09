BIOGRAFIE

■ Name: Lars Eidinger

■ Geboren am 21. Januar 76 in Berlin

■ Frühes Talent: Bereits als Kind hegte er den Wunsch, Schauspieler zu werden. In der Oberschule tat er sich in der Theater-AG hervor, spielte den Woyzeck. Erste professionelle Erfahrungen als Kinderdarsteller beim SFB.

■ Ausbildung: Nach dem Abitur Ausbildung an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" (1995 bis 1999) - gemeinsam mit Devid Striesow, Nina Hoss, Mark Waschke und Fritzi Haberlandt. Noch während der Ausbildung Gastverträge am Deutschen Theater und den Kammerspielen. Ab 2000 Ensemble-Mitglied der Berliner Schaubühne, in den folgenden Jahren deren prägender Darsteller.

■ Film: Spielfilmdebüt 2007 im Drama "After Effect". Erste Hauptrolle in "Alle anderen" (2009). Diverse Auftritte in "Polizeiruf 110" und "Tatorten" - sehenswert: "Borowski und der stille Gast" (2012).

■ Privat: Eidinger ist mit der Opernsängerin Ulrike Eidinger verheiratet, die beiden haben eine Tochter. lex