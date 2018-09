BIOGRAFIE

Name: Dame Emma Thompson

Geboren am 15. April 1959 in Paddington, London.

Familie: Emma Thompson ist die Tochter der Schauspielerin Phyllida Law und des Regisseurs Eric Thompson. Ihre Schwester Sophie Thompson ist ebenfalls Schauspielerin.

Ausbildung: Schon während ihres Englischstudiums spielte Thompson Theater, danach wurde sie professionelle Schauspielerin.

Filme: Für "Wiedersehen in Howards End" (1992) erhielt sie den Golden Globe und den Oscar. 2010 einen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles.

Privat: Von 1989 bis 1995 war Thompson mit Kenneth Branagh verheiratet, 2003 heiratet sie Greg Wise, mit dem sie eine Tochter hat. sal