BIOGRAFIE

Name: Marc Forster

Geboren am 27. Januar 1969 in Illertissen.

Familie: Forster ist einer von drei Söhnen eines Arztes und Pharmaunternehmers, der Anfang der 1970er Jahre wirtschaftlich erfolgreich zu einigem Wohlstand gelangte. Da sich die Familie durch den RAF-Terror bedroht sah, wanderte sie in die Schweiz aus. Er wuchs in Davos auf.

Ausbildung: Nach dem Gymnasium am Elite-Internat Montana studierte Forster 1990 an der "Tisch School of the Arts" der New York University.

Anfänge: Mit einer Amateurkamera, 100.000 US-Dollar sowie Schauspielern und Technikern, die ohne Lohn arbeiteten, drehte er im Jahr 2000 das Psychodrama "Everything Put Together". Es war sein erster Kinofilm und wurde 2001 für den Jurypreis des renommierten Sundance Film Festival nominiert.

Filme: Drama "Monster’s Ball" (2001) mit Halle Berry, die als beste Hauptdarstellerin einen Oscar gewann. "Wenn Träume fliegen lernen" (2004) handelt vom Peter-Pan-Autor J. M. Barrie. Mit Johnny Depp und Kate Winslet in den Hauptrollen wurde der Film für fünf Golden Globes nominiert und erhielt sieben Oscar-Nominierungen, darunter Bester Film und Bester Hauptdarsteller. 2008 folgte der James-Bond-Film "Ein Quantum Trost". 2013 führte Forster Regie in "Wolrd War Z" mit Brad Pitt.

Privat: Forster lebt seit dem Jahr 2000 in Los Angeles. 2005 hat er in der HIV-Präventionskampagne des Bundesamtes für Gesundheit mitgewirkt.