Name: Wilhelm ("Wim") Ernst Wenders

Geboren am 14. August 1945 in Düsseldorf

Aufgewachsen ist Wenders in einem erzkonservativen Elternhaus, wollte Priester werden, verwarf dies aber unter Einfluss des Rock’n’Roll; Studium der Soziologie und Philosophie und dann - nach diversen Umwegen - Aufnahme an der Hochschule für Fernsehen und Film in München (1967).

Karriere: 1971 gründete er mit anderen Autorenfilmern des Neuen Deutschen Films den Filmverlag der Autoren. Frühwerk: Romanadaption "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" von Peter Handke.

Filme: Der Himmel über Berlin (1987), Buena Vista Social Club (1999), The Million Dollar Hotel (2000), Pina (2011).

Preise: Vier Dutzend nationale und internationale Preise und Ehrungen; drei Oscar-Nominierungen.

Privat: Wenders ist seit 1993 mit der Fotografin Donata Wenders verheiratet. Sie leben in L.A. und Berlin.