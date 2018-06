■ Name: Palina Rojinski

■ Geboren am 21. April 1985 in St. Petersburg; lebt seit 1991 in Deutschland.

■ Sport: Seit dem 4. Lebensjahr rhythmische Sportgymnastik; zweimal Deutsche Meisterin der Juniorinnen. Aufgrund von Knieproblemen und sechs Stunden täglichen Trainings gab sie den Sport mit 14 auf.

■ Bildung: Nach dem Abitur studierte Rojinski drei Semester Literatur und Geschichte in Berlin.

■ TV-Karriere: Durchbruch mit 24 als Assistentin von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der Show „MTV Home“. Anschließend „neoParadise“ und „Circus HalliGalli“. 2013 Deutscher und Bayerischer Fernsehpreis für „Got To Dance“. Parallel verfolgt Rojinski eine Karriere als Schauspielerin: „Traumfrauen“ (2015) und „Willkommen bei den Hartmanns“ (2016).

■ Privat: Rojinski lebt in Berlin. Sie war lange mit Jean-Christoph Ritter (Musiker der Band „Massive Töne“) zusammen. Derzeit ist sie mit dem Werbekaufmann Joachim Bosse liiert.